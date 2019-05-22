Xiaomi приглашает на презентацию Redmi K20, рассылая боксерские перчатки

28 мая бренд Xiaomi Redmi представит свой новый флагман Redmi K20, который называют «большим дьяволом». Компания уже начала рассылать журналистам приглашения на презентацию, и они весьма необычные.

Представители СМИ получили красную коробку с надписью Redmi K20, внутри которой положили настоящие боксерские перчатки. На них изображен тот самый «большой дракон» и фразы «нокаут», «чего бы это ни стоило», «всегда в бою», «бросать вызов несправедливости».

На карточке с приглашением указана дата и изображен боксер в таких же перчатках. Кстати, такое изображение и на официальных постерах. Похоже, Redmi настроена решительно и готова вступить в бой с конкурентами.

По слухам, будет две версии флагмана — Redmi K20 и Redmi K20 Pro, и они будут отличаться процессорами: Snapdragon 730 в младшей и Snapdragon 855 в старшей. Остальные спецификации устройств одинаковые. Это 6.39-дюймовый AMOLED-экран со сканером отпечатков пальцев, выезжающая фронтальная камера, тройная основная на 48 Мп c сенсором Sony IMX586, 6/8 ГБ ОЗУ, а также батарея на 4000 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой на 27 Вт.