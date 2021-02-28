Xiaomi приостановила обновление до Android 11 для Redmi Note 9S

Мы уже писали о том, что компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Redmi Note 9S. Но то было для небольшого количества пользователей. Теперь же, вместо более широкого распространения, Xiaomi вынуждена приостановить широкомасштабное обновление Android 11 на Redmi Note 9S. Причина, как водится, заключается в большом количестве серьезных ошибок. Дата выхода исправленного апдейта пока не сообщается.

Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.