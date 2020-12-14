Xiaomi признана брендом №1 в Индии

Xiaomi признана брендом №1 в Индии. Об этого говорит отчет TRA Brand Trust Report 2020 - это издание, которое ежегодно анализирует и охватывает более 8000 уникальных брендов среди потребителей в 16 городах Индии. Компания Xiaomi была объявлена ​​"самым надежным брендом смартфонов" и вторым "самым надежным брендом" во всех категориях товаров.

Представители бренда Xiaomi в Индии поделились своими впечатления по этому поводу: "Xiaomi, изменило представление о потребителях благодаря своим инновационным продуктам и надежному качеству". Xiaomi пришли на рынок Индии в 2014 году. В течении этого времени, компания поставляла только качественные продукты и услуги с использованием новейших технологий.
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