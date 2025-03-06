Xiaomi продала 3,6 миллиона Redmi K80 за 100 дней

Компания Xiaomi выпустила серию смартфонов Redmi K80 в ноябре 2024 года, а версия Pro стала одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Сегодня компания отметила 100 дней с момента старта продаж впечатляющим достижением — продано 3,6 миллиона устройств, что для столь короткого промежутка времени действительно впечатляющий результат. Правда, стоит уточнить, что этот рекорд серии Redmi K захватывает все Redmi K80, K80 Pro и специальную версию K80 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Special Edition (да, именно так полностью называется эта модель). Также, как оказалось, компания Xiaomi планирует пополнить линейку ещё двумя устройствами — Redmi K80 Ultra с аккумулятором 6500 мАч и процессором Dimensity 9400+, а также Redmi K80 Gaming с процессором Snapdragon 8s Elite.

Оба процессора ещё официально не представлены, но MediaTek собирается выпустить свой обновлённый флагманский системы на кристалле уже в апреле, поэтому запуск Redmi K80 Ultra и Gaming-версии может состояться вскоре после этого. Ещё хотелось бы отметить, что все эти 3,6 миллиона проданных устройств пока реализованы только в Китае, так как серия ещё не вышла на глобальный рынок. Ожидается, что международная версия Redmi K80 появится под брендом Poco F7, и, судя по всему, базовая модель K80 может быть пропущена. В этом случае производитель сможет продать ещё несколько миллионов новых смартфонов по всему миру, потому что гаджет действительно интересный.
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