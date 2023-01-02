Xiaomi продала 300 тысяч Redmi K60 за 5 минут

Часто можно услышать мнение о том, что китайские смартфоны продаются не очень хорошо, потому что они, якобы, обладают низким качеством и пользователи такого рода гаджеты покупать не желают. Вчера появилась информация, которая это мнение разбивает в пух и прах — сотрудники компании Xiaomi заявили, что им удалось всего за 5 минут продать партию из 300 тысяч смартфонов Redmi K60. Вероятно, речь идёт не только о базовом смартфоне, но и о его Pro-версии, но это всё равно очень приятный момент, потому что такими партиями продавать смартфоны из Китая сможет далеко не каждый производитель. Вероятно, всё дело в грядущих праздниках и желании компании преуспеть в области производительных смартфонов среднего класса. Пока что это получается без проблем.

Безусловно, в конечном итоге производитель продаст гораздо больше, чем триста тысяч смартфонов Redmi K60, потому что эта партия ушла всего за 5 минут — представьте, сколько гаджетов производитель продаст за первый квартал текущего года. Причина такой популярности в достаточно приличных характеристиках железа, качественной камере и, конечно же, невысокой стоимости. Пользователи обожают доступные смартфоны, которые способны уделать флагманские устройства, и Redmi K60 позволяет такой гаджет приобрести. Будем надеяться, что на территории других стран устройство тоже появится и будет продаваться по адекватной стоимости — всё же компания всегда старалась покорить не только Китай, но и Европу с США.