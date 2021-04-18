Xiaomi продала более 30000 устройств Mi MIX Fold за минуту

Xiaomi анонсировала Mi Mix Fold 30 марта свой складной смартфон. Складной смартфон впервые поступил в продажу 17 апреля, и данные опубликованные компанией, показывают, что смартфон Mi Mix Fold стоимостью 1530 долларов была полностью распродана за одну минуту.

Количество проданных устройств не разглашается, учитывая самую высокую цену складного устройства, которая составляет 2000 долларов, по слухам компания продала более 30 000 единиц.

Дисплей смартфона имеет размер 8,01 дюйма в разложенном состоянии с разрешением 2480 × 1860 пикселей и плотностью пикселей 387PPI. Основной дисплей также имеет HDR10+, 1,07 миллиарда цветов, широкую цветовую гамму DCI-P3 и поддерживает Dolby Vision. В сложенном состоянии телефон оснащен 6,52-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением 2520 × 840 пикселей. Смартфон также имеет частоту обновления 90 Гц, яркость 700 нит и в равной степени поддерживает Dolby Vision. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 888 в паре с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища.

Пока неизвестно, когда флагман снова поступит в продажу или когда он выйдет на мировой рынок.