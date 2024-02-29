Xiaomi продала почти 3 млн смартфонов Redmi K70

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов серии Redmi K70, которая всего за три месяца продаж была реализована тиражом в 2,8 млн штук. Отдельно отмечается, что модель Redmi K70 является самым популярным смартфоном в Китае в ценовом диапазоне от 2 до 3 тысяч юаней или от 280 до 415 долларов. Сегодня Xiaomi представила новую версию для Redmi K70 и Redmi K70 Pro – на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что в серию также входит Redmi K70E, который характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², фирменной прошивкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешение 1,5K, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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