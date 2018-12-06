Xiaomi продемонстрировала Mi Mix 3 с 5G модемом Snapdragon X50

China Mobile проводит свою ежегодную партнерскую конференцию в Пекине.

Xiaomi является одной из компаний, участвующих на мероприятии, и она воспользовалась возможностью продемонстрировать свой смартфон Mi Mix 3 с возможностью подключения 5G и модемом Snapdragon X50.

Устройство было продемонстрировано с сопроводительной спецификацией, которая наряду с обычными спецификациями показала чипсет Snapdragon 855. Xiaomi Mi Mix 3 не будет ни чем отличаться от своей только вышедшей модели. Xiaomi будет партнером China Mobile в предпродажных тестах в Китае и запустит телефон в Европе в первом квартале 2019 года.