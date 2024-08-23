Xiaomi продемонстрировала приличный рост в сегменте смартфонов

Вчера компания Xiaomi Corporation официально опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 2024 года, продемонстрировав прирост общего дохода и прибыли благодаря внушительным продажам смартфонов флагманского уровня. Этот отчёт также в определённом смысле является уникальным, потому что компания Xiaomi впервые представила данные о продажах своего электрического автомобиля SU7 — с момента начала продаж в апреле текущего года было реализовано 27307 автомобилей. Доход от продаж смартфонов за период с апреля по июнь составил 46,5 миллиарда юаней (или около 6,5 миллиарда долларов), что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности компания Xiaomi отгрузила 42,2 миллиона устройств (включая продажи суббрендов Redmi и Poco). Премиальные смартфоны составили 22,1% всех поставок производителя, что также является существенным улучшением для Xiaomi.

В этот сегмент входят модели вроде Xiaomi 14 Pro или Xiaomi Mix Fold 3, которые демонстрируют приличную прибыль, хотя они до сих пор не доступны на зарубежных рынках. Соответственно, Xiaomi остается третьей по величине компанией по производству смартфонов в мире уже 16-й квартал подряд, уступая только Apple и Samsung. Однако компания занимает второе место на рынках Латинской Америки и Ближнего Востока с долей рынка 18,6% и 21,2% соответственно, что является приличным прогрессом на самом деле. Общее количество пользователей в экосистеме Xiaomi достигло 676 миллионов, что на 11,5% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель ещё более впечатляющий, если учесть, что количество пользователей в Китае составляет 164 миллиона — это значит, что три из четырёх пользователей находятся за пределами домашнего рынка производителя.