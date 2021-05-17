Xiaomi проиграла суд против Meizu и потеряла права на MIX

Обычно мы привыкли следить за тем, как зарубежные компании из США или Европы пытаются сражаться на судебном поприще с китайскими гигантами, но, конечно, они всегда проигрывают. Есть даже поговорка, что выиграть у китайцев в их же суде невозможно. Но теперь случилась интересная ситуация, которая сломает данную поговорку — в этом месяце Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая объявило, что судебный иск Xiaomi был отклонен Пекинским судом по интеллектуальной собственности. Суть в том, что данная компания подала заявку на товарный знак «MIX», который был отклонен из-за конфликтов с существующим товарным знаком другой компании. Согласно отчету MyDrivers, китайский технический гигант подал заявку на регистрацию товарного знака «MIX», но она была отклонена — спорный товарный знак относится к номеру 29673851 для «MIX», который предназначен для таких гаджетов, как «компьютеры; шагомеры; мобильные телефоны; датчики и т. д.».

Более того, в судебном решении говорится, что товарный знак, включающий название «MIX», оспаривается, поскольку он уже связан с существующим товарным знаком, зарегистрированным другим брендом смартфонов — Meizu. Оказалось, что он аналогичен товарному знаку Meizu MIX. Примечательно, что одна из основных причин отклонения судебного запроса была связана с характером продуктов, для которых использовался термин «MIX», поскольку и Meizu, и Xiaomi используют его в аналогичных продуктах — смартфонах. И хотя Xiaomi впервые представила свой смартфон Mi MIX еще в октябре 2016 года, Meizu MIX был представлен двумя месяцами ранее. Хотя, в отличие от Xiaomi, Meizu выпустила умные часы вместо телефона.