Xiaomi просит пользователей вернуть смартфоны Pocophone F1

2019-07-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Pocophone F1; [88]
В середине июня Xiaomi выпустила свежую прошивку MIUI с номером 10.3.5.0 для смартфонов Pocophone F1. Но после этого обновления компании приходится возвращать «сломанные» гаджеты.

Дело в том, что у некоторых обновившихся Pocophone F1 возникли проблемы с экраном. Дисплей замирает, не реагирует на нажатия пользователя либо срабатывает, но с опозданием.

Глава подразделения Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) признал, что такая проблема действительно есть. Но чтобы узнать, что на самом деле случилось — Xiaomi необходимо изучить и протестировать такие смартфоны.


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