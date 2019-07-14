Xiaomi просит пользователей вернуть смартфоны Pocophone F1

В середине июня Xiaomi выпустила свежую прошивку MIUI с номером 10.3.5.0 для смартфонов Pocophone F1. Но после этого обновления компании приходится возвращать «сломанные» гаджеты.

Дело в том, что у некоторых обновившихся Pocophone F1 возникли проблемы с экраном. Дисплей замирает, не реагирует на нажатия пользователя либо срабатывает, но с опозданием. Глава подразделения Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) признал, что такая проблема действительно есть. Но чтобы узнать, что на самом деле случилось — Xiaomi необходимо изучить и протестировать такие смартфоны.