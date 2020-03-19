Xiaomi рассекретила дизайн Redmi K30 Pro

Бренд Redmi поделился официальным рендером производительного смартфона Redmi K30 Pro, который будет официально представлен 24 марта. Отметим безрамочный дизайн передней панели, выдвижную фронтальную камеру, а также круглый блок основной камеры с главным модулем разрешением 64 Мп. По слухам, аппарат также получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт, продвинутую систему охлаждения и перископную камеру.