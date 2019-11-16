Xiaomi разрабатывает складной смарфон

Появилась информация, что китайская компания Xiaomi, работает над складным смартфоном. А если быть точнее то над гибким экраном.

В сеть попали патенты китайского производителя, на которых показан новый смартфон.

Патент был зарегистрирован в China National Intellectual Property Administration. Судя по фото, то смартфон имеет экран без выреза и моноброви, но при этом у него есть небольшая рамка в верхней части. Ещё на корпусе устройства можно рассмотреть двойную основную камеру и небольшой дополнительный экран. Конечно же у нас нет не какой информации, когда выйдет этот смартфон в мир или выйдет ли вообще.