Xiaomi разработает свой собственный мобильный процессор

Производители Android-смартфонов обычно используют мобильные процессоры от компаний Qualcomm или MediaTek. И компания Xiaomi, как правило, также опирается на эти компании, но, судя по информации инсайдеров, производитель начинает осознавать, что зависимость от внешних партнёров становится всё более затратной. Для повышения рентабельности компания стремится развивать собственное производство мобильных процессоров и, согласно последним данным, Xiaomi планирует выпустить свой 3-нм процессор уже в следующем году, что может вызвать беспокойство у конкурентов. При этом с учётом сложностей Samsung в повышении выпуска пригодных для эксплуатации чипов на технологии 3-нм, у Xiaomi, как исключительно китайской компании, остаётся единственный вариант — сотрудничество с TSMC для массового производства своих собственных процессоров.

Однако это может привести к введению санкций против Xiaomi, так как другие китайские компании, включая Huawei, могут использовать Xiaomi для доступа к передовым технологиям. По мнению специалистов, решение Xiaomi о запуске массового производства 3-нм процессоров наверняка вызовет пристальное внимание со стороны регулирующих органов, и существует вероятность, что США потребуют прекращения поставок от компании TSMC, что, естественно, сильно ударит по доходу тайваньской компании. С другой стороны, само желание компании Xiaomi делать свои процессоры не может не радовать — это большой шаг вперёд.
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