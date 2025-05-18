Xiaomi реализовала миллион смартфонов Redmi Turbo 4 Pro

Компания Xiaomi похвасталась популярностью смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который появился в китайской продаже 24 апреля. Менее чем за месяц новинка разошлась в количестве миллиона штук. Такой успех стал возможен благодаря сочетанию суббфлагманских характеристик и невысокой цены.

Напомним, что оцененный от 280 долларов смартфон оснащается 6,83-дюймовым плоским экраном OLED с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3200 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, двухконтурной 3D-системой охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 7550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной зарядок, металлической средней рамкой из авиационного алюминиевого сплава, корпусом толщиной 7,98 мм, стереодинамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.