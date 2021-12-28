Xiaomi сертифицировала раскладушку с двойной камерой

Xiaomi имеет в своем портфолио складной смартфон Mi Mix Fold, а теперь она планирует добавить еще один складной смартфон с дизайном раскладушки. Компания запатентовала устройство в CNIPA (Китайской национальной ассоциации интеллектуальной собственности) с дизайном, похожим на телефон Samsung Galaxy Flip - две камеры и крошечный горизонтальный дисплей на крышке.

Этот новый складной телефон также будет иметь отверстие в форме таблетки внутри для двух фронтальных камер. Нижняя часть занята слотом для SIM-карты, USB-C и решеткой динамика, а клавиша включения и качелька регулировки громкости находятся с правой стороны.