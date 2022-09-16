Xiaomi скопировала главную фишку iPhone 14 за двое суток

Вероятно, шутки о том, что китайские разработчики электроники активно воруют разработки других компаний, уже давно перестали быть шутками — на самом деле это скорее стандарт, к которому уже все привыкли. Но когда речь касается дизайна или каких-то небольших фишек, пользователи редко обращают своё внимание на копирование. Другое дело, что с релизом iPhone 14 компания Apple сделала так называемый «Динамический остров» — это софтверная штука, которая обволакивает систему камер и позволяет реализовать определённые фишки с приложениями. Это выглядит немного странно, но это единственная новая функция в Pro-смартфонах, и оказалось, что компании Xiaomi понадобилось всего двое суток, чтобы эту фишку скопировать для своих смартфонов.

Да, конечно, это всё работает не так плавно и гладко, как у продукта от компании Apple, но в Xiaomi просто решили показать, что функцию скопировать легко — достаточно пару дней дать разработчикам. У китайских дизайнеров функция реализована вокруг выреза для камеры на дисплее, а для активации функции нужно на эту область нажать. После этого появляется увеличенный интерфейс приложения вроде музыки и не только, что крайне полезно, если вы хотите переключать музыку с комфортом или например управлять трекингом активности. И, вероятно, в ближайшем будущем эта функция появится во многих смартфонах компании, так как на самом деле выглядит она необычно и даёт некое ощущение новизны. Да и iPhone новый покупать не нужно.