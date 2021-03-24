Xiaomi скоро покажет новый Mi Notebook Pro

Уже через несколько лет после запуска серия ноутбуков Xiaomi стала надежным выбором для тех, кто покупает недорогие ноутбуки без ущерба для качества сборки и производительности. В отличие от серии Mi Pad, которая некоторое время не обновлялась из-за не столь впечатляющих продаж, серия Mi Notebook была очень популярной продукцией, и неудивительно, что бренд собирается обновить линейку. Xiaomi официально объявила, что новые модели серии Mi Notebook будут выпущены 29 марта, то есть в понедельник на следующей неделе. До этого Xiaomi выпускала несколько тизеров продукта, давая нам некоторое представление о новых функциях, которые будут на борту ноутбука. Кроме того, стоит отметить, что производитель планирует представить и новый Mi Notebook Pro — из названия можно предположить, что это достаточно производительное устройство.