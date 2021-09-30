Xiaomi снижает производительность на Xiaomi 11T Pro во время игр

Глубокий анализ производительности Xiaomi 11T Pro, проведенный Anandtech, выявил попытки Xiaomi снизить производительность, когда устройство распознает определенные известные приложения. Это не позволяет рассматриваемому устройству полностью раскрыть свой потенциал. В отчете Anandtech говорится, что пользователь получал несколько предупреждений о перегреве при работе в полную мощь при запуске некоторых игр на 11T Pro. Но когда пользователь закрыл игру, производительность 11T Pro резко снизилась. Это в основном означает, что 11T Pro ограничил свою пиковую производительность, поскольку посчитал, что требовательная игра до сих пор работает, чтобы предотвратить перегрев и защитить внутренние компоненты.