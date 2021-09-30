Xiaomi снижает производительность на Xiaomi 11T Pro во время игр

Глубокий анализ производительности Xiaomi 11T Pro, проведенный Anandtech, выявил попытки Xiaomi снизить производительность, когда устройство распознает определенные известные приложения. Это не позволяет рассматриваемому устройству полностью раскрыть свой потенциал. В отчете Anandtech говорится, что пользователь получал несколько предупреждений о перегреве при работе в полную мощь при запуске некоторых игр на 11T Pro. Но когда пользователь закрыл игру, производительность 11T Pro резко снизилась. Это в основном означает, что 11T Pro ограничил свою пиковую производительность, поскольку посчитал, что требовательная игра до сих пор работает, чтобы предотвратить перегрев и защитить внутренние компоненты.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11T Pro
Honor Magic3 Pro собрал почти миллион заказов ...
Honor Magic3 Pro собрал почти миллион заказов Представленные вчера камерофоны Honor Magic3 вызвали огромный ажиотаж у себя на родине – в одном только о...
Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12.5...
Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12.5Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для российских пользователей с...
ZTE Axon 30 5G с подэкранной камерой показали на фото...
ZTE Axon 30 5G с подэкранной камерой показали на фото В сети появились фотографии смартфона ZTE Axon 30 5G, главной особенностью которого станет подэкран...
Стала известна цена Google Pixel 6 ...
Стала известна цена Google Pixel 6 Сетевые источники поделились подробностями о ценах на смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые еще...
Huawei подала иск на Verizon, но, вероятно, проиграет...
Huawei подала иск на Verizon, но, вероятно, проиграетHuawei Technologies подала иск против Verizon Communications — производитель смартфонов и телекоммуника...
OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманах...
OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманахПару недель назад OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были исключены из топа Geekbench за манипуляции с работой про...
Realme GT Master Edition выйдет в России с огромной скидкой...
Realme GT Master Edition выйдет в России с огромной скидкойКомпания Realme представила международную версию смартфона Realme GT Master Edition, объявив также и росс...
Samsung Galaxy M32 5G получит SoC Dimensity 720...
Samsung Galaxy M32 5G получит SoC Dimensity 720Недавно в российской продаже появился в смартфон Samsung Galaxy M32, который получил поддержку только сет...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor