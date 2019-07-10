Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi Note 7

Представители компании Xiaomi и принадлежащего ей бренда Redmi объявили о том, что они реализовали уже 15 миллионов смартфонов Redmi Note 7 по всему миру. Для столь впечатляющего результата им понадобилось всего полгода. Чтобы отпраздновать это событие (и немного подстегнуть продажи), производитель снизил цену на пару моделей серии. Теперь версия Redmi Note 7 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит в Китае 175 долларов, а Redmi Note 7 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 205 долларов.

Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.