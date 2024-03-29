Xiaomi создаёт смартфон-раскладушку

Можно с уверенностью сказать, что компания Xiaomi делает действительно отличные смартфоны, но при этом в области классических раскладушек у производителя опыта нет — гигант китайского рынка выпустил классический складной смартфон, но теперь, судя по информации инсайдеров, работает именно над раскладушкой. Инсайдер сообщает, что новый смартфон будет иметь очень узкие рамки на фронтальной панели, а внешний дисплей будет достаточно большим, чтобы пользователь мог использовать там полноценные приложения. Также смартфон получит сразу два выреза под камеры, что указывает на то, что на задней панели будет установлена двойная камера, а не одинарная, как у конкурентов.

Более того, инсайдер также утверждает, что прототип, который Xiaomi в настоящее время активно тестирует, получил батарею ёмкостью 4800 мАч и он поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Кроме того, раскладной смартфон компании Xiaomi будет поставляться с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, что позволит существенно повысить производительность устройства. К сожалению, пока что никакой информации о релизе данного устройства в обозримом будущем нет — компания только работает над прототипом и планирует в будущем выпустить полноценную версию, возможно даже в этом году. И это отличные новости, потому что сейчас сегмент складных смартфонов представлен не таким уж большим перечнем моделей. Хотелось бы получить больше интересных устройств в других форм-факторах.