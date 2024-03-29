Xiaomi создаёт смартфон-раскладушку

Более того, инсайдер также утверждает, что прототип, который Xiaomi в настоящее время активно тестирует, получил батарею ёмкостью 4800 мАч и он поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Кроме того, раскладной смартфон компании Xiaomi будет поставляться с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, что позволит существенно повысить производительность устройства. К сожалению, пока что никакой информации о релизе данного устройства в обозримом будущем нет — компания только работает над прототипом и планирует в будущем выпустить полноценную версию, возможно даже в этом году. И это отличные новости, потому что сейчас сегмент складных смартфонов представлен не таким уж большим перечнем моделей. Хотелось бы получить больше интересных устройств в других форм-факторах.