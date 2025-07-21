Xiaomi создаёт собственный 5G-модем

В июне была замечена регистрация товарного знака Xiaomi XRING 02, что практически подтвердило, что компания активно работает над преемником XRING 01 и стремится выпустить его как можно скорее. Однако, по последним слухам, Xiaomi собирается сделать гораздо более амбициозный шаг — отказаться от зависимости от таких поставщиков, как Qualcomm и MediaTek, представив собственный 5G-модем в рамках второго поколения собственного чипа. Информация об этом появилась от достаточно надёжного инсайдера — по его словам, Xiaomi разрабатывает новый базовый 5G-чип, который, скорее всего, будет интегрирован в XRING 02.

Стоит напомнить, что XRING 01 оснащён внешним модемом MediaTek T800, установленным отдельно на плате. Это решение увеличивает энергопотребление и занимает ценное пространство внутри корпуса устройства — не лучшее сочетание для флагмана. Интеграция собственного 5G-модема в XRING 02 может освободить место для более ёмкой батареи или других компонентов, одновременно сократив энергозатраты. Помимо этого, Xiaomi сможет существенно снизить расходы за счёт отказа от сторонних модемов, что делает разработку собственного чипа стратегически выгодной, несмотря на высокие риски и сложность начального этапа. Правда, стоит отметить, что разработка 5G-модема с нуля — это значительно сложнее, чем проектирование обычного процессора. Даже Apple столкнулась с трудностями, когда наконец представила собственный модем C1 после многих лет работы.
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