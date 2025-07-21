Xiaomi создаёт собственный 5G-модем

Стоит напомнить, что XRING 01 оснащён внешним модемом MediaTek T800, установленным отдельно на плате. Это решение увеличивает энергопотребление и занимает ценное пространство внутри корпуса устройства — не лучшее сочетание для флагмана. Интеграция собственного 5G-модема в XRING 02 может освободить место для более ёмкой батареи или других компонентов, одновременно сократив энергозатраты. Помимо этого, Xiaomi сможет существенно снизить расходы за счёт отказа от сторонних модемов, что делает разработку собственного чипа стратегически выгодной, несмотря на высокие риски и сложность начального этапа. Правда, стоит отметить, что разработка 5G-модема с нуля — это значительно сложнее, чем проектирование обычного процессора. Даже Apple столкнулась с трудностями, когда наконец представила собственный модем C1 после многих лет работы.