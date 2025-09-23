Xiaomi спешит с релизом флагманов из-за iPhone 17

Xiaomi решила пропустить обозначение серии 16 и сразу перейти к линейке 17, вероятно, чтобы идти в ногу с iPhone 17 от Apple. А теперь компания ускорила запуск своих новых флагманов — в официальном посте на Weibo компания Xiaomi сообщила, что смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max поступят в продажу 25 сентября в 19:00 по пекинскому времени. Ранее инсайдеры называли 30 сентября наиболее вероятной датой релиза. Такое ускорение можно объяснить успехом iPhone 17 на китайском рынке. Аналитики Уолл-стрит отмечают увеличенные сроки доставки новинок Apple, что говорит о высоком спросе. К примеру, аналитик Bank of America Вамси Мохан указал, что по состоянию на 22 сентября время ожидания iPhone 17 составляет 18 дней, тогда как в прошлом году iPhone 16 приходилось ждать лишь 10 дней.

Особенно заметна ситуация в Китае, где сроки доставки самые длинные. Спрос подстёгивают сразу два фактора — государственная субсидия на электронику в размере 15 процентов, которая распространяется в том числе и на базовый iPhone 17, а также отсутствие модели iPhone Air, которая пока не получила одобрение регуляторов для продажи у операторов. Соответственно, китайский гигант хочет выпустить свои собственные флагманы, чтобы иметь возможность конкурировать в самый пик активности потребителей в стране. Это может негативно сказаться на продажах Apple, но пока что прогнозировать поведение потенциальных покупателей достаточно проблематично. Стоит ждать релиза.
iPhone 16 получит более быструю беспроводную зарядку…
Apple без лишнего шума сделала беспроводную зарядку более гибкой — в iOS 26, релиз которой ожидается уже …
macOS успешно запустили на iPhone…
macOS на iPad по-прежнему остаётся лишь мечтой, однако сообщество джейлбрейкеров активно работает над тем…
OPPO Find X9 Pro показали на шпионском фото …
В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен смартфон OPPO Find X9 Pro. По данным…
Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным …
Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fol…
Realme 15 Pro+ не увидит свет …
Компания Realme официально объявила, что в этом года серия смартфонов Realme 15 будет включать только две…
Samsung Galaxy Z Fold7 в 2,5 раза прочнее предшественника…
Samsung Galaxy Z Fold7 стал не только самым тонким в линейке, но и заметно прочнее предыдущей модели. Его…
Apple сбила покупателей с толку релизом iPhone Air…
В этом году Apple сумела удивить публику выпуском iPhone Air — несмотря на толщину всего 5,6 миллиметра, …
Официально: HONOR X70 5G получит защиту от воды …
Компания HONOR поделилась новыми подробностями о смартфоне HONOR X70 5G, официальный дебют которого запла…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor