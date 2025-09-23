Xiaomi спешит с релизом флагманов из-за iPhone 17

Xiaomi решила пропустить обозначение серии 16 и сразу перейти к линейке 17, вероятно, чтобы идти в ногу с iPhone 17 от Apple. А теперь компания ускорила запуск своих новых флагманов — в официальном посте на Weibo компания Xiaomi сообщила, что смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max поступят в продажу 25 сентября в 19:00 по пекинскому времени. Ранее инсайдеры называли 30 сентября наиболее вероятной датой релиза. Такое ускорение можно объяснить успехом iPhone 17 на китайском рынке. Аналитики Уолл-стрит отмечают увеличенные сроки доставки новинок Apple, что говорит о высоком спросе. К примеру, аналитик Bank of America Вамси Мохан указал, что по состоянию на 22 сентября время ожидания iPhone 17 составляет 18 дней, тогда как в прошлом году iPhone 16 приходилось ждать лишь 10 дней.

Особенно заметна ситуация в Китае, где сроки доставки самые длинные. Спрос подстёгивают сразу два фактора — государственная субсидия на электронику в размере 15 процентов, которая распространяется в том числе и на базовый iPhone 17, а также отсутствие модели iPhone Air, которая пока не получила одобрение регуляторов для продажи у операторов. Соответственно, китайский гигант хочет выпустить свои собственные флагманы, чтобы иметь возможность конкурировать в самый пик активности потребителей в стране. Это может негативно сказаться на продажах Apple, но пока что прогнозировать поведение потенциальных покупателей достаточно проблематично. Стоит ждать релиза.