Xiaomi существенно обновила Mi MIX Fold

Mi MIX Fold — первый и единственный складной смартфон Xiaomi на сегодняшний день. Он был представлен в конце марта эксклюзивно для китайского рынка, а еще в мае компания представила на этом устройстве полезную функцию под названием «Карманный компьютер». Теперь, несколько месяцев спустя, компания анонсировала еще одно обновление программного обеспечения, которое призвано еще больше улучшить пользовательский интерфейс. Согласно официальной учетной записи MIUI Weibo, Mi MIX Fold скоро начнет получать новую прошивку системы. Эта сборка программного обеспечения содержит улучшения и функции, основанные на отзывах пользователей.

Xiaomi заявляет, что ее инженеры в течение нескольких месяцев упорно трудились, чтобы представить эту новую сборку программного обеспечения широкой публике. Последнее обновление системы направлено на улучшение работы смартфона, устранение проблем совместимости приложений и проблем с двумя экранами, оптимизацию режима карманного ПК, интеграцию MIUI+ и многое другое. Производитель смартфонов также опубликовал полный список изменений для этого обновления, которое выходит с номером сборки V12.0.25.0.RJTCNXM. Список изменений слишком длинный, чтобы публиковать его у нас на сайте, но вы можете изучить его на официальном сайте компании. Одно из важнейших обновлений — приложения теперь могут автоматически адаптироваться к внутреннему и внешнему экранам при складывании и раскладывании устройства. Кроме того, теперь более 4000 популярных приложений полностью совместимы с Mi MIX Fold.