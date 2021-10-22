Xiaomi существенно обновила Mi MIX Fold

Xiaomi заявляет, что ее инженеры в течение нескольких месяцев упорно трудились, чтобы представить эту новую сборку программного обеспечения широкой публике. Последнее обновление системы направлено на улучшение работы смартфона, устранение проблем совместимости приложений и проблем с двумя экранами, оптимизацию режима карманного ПК, интеграцию MIUI+ и многое другое. Производитель смартфонов также опубликовал полный список изменений для этого обновления, которое выходит с номером сборки V12.0.25.0.RJTCNXM. Список изменений слишком длинный, чтобы публиковать его у нас на сайте, но вы можете изучить его на официальном сайте компании. Одно из важнейших обновлений — приложения теперь могут автоматически адаптироваться к внутреннему и внешнему экранам при складывании и раскладывании устройства. Кроме того, теперь более 4000 популярных приложений полностью совместимы с Mi MIX Fold.