Xiaomi тестирует MIUI 13 на базе Android 13

Компания Xiaomi начала внутреннее тестирование фирменной оболочки MIUI 13 на базе новейшей операционной системы Android 13. Как отмечает источник, это первое обновление MIUI для Xiaomi на базе Android 13, выпущенное для внутреннего пользования. При этом Xiaomi начала тестировать MIUI на Android 13 через пару недель после того, как Google выпустила тестовую версию Android 13 для смартфонов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro, а также планшета Xiaomi Pad 5.

Обновление MIUI на базе Android 13 уже тестируется на популярных моделях Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Gaming. Все эти модели изначально дебютировали с оболочкой MIUI 13 на базе Android 12. Как ожидается, для обычных пользователей компания выпустит обновление MIUI на базе Android 13 с октября по ноябрь.