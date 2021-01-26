Xiaomi тизерит RedmiBook Pro с веб-камерой

Сегодня компания Xiaomi выпустила новый рекламный постер для своего будущего ноутбука RedmiBook Pro. На опубликованном изображении можно заметить, что новый ноутбук оснащен веб-камерой на передней панели. Для тех, кто не знает, еще в 2020 году китайский технический гигант выпустил ноутбуки RedmiBook 14 и RedmiBook 16. В этих ноутбуках не было фронтальной камеры, что разочаровало многих потенциальных покупателей. Покупка внешней камеры может обеспечить лучшую четкость, но это требует дополнительных затрат для пользователя. Более того, пользователь теряет преимущество мобильности ноутбука, ведь нужно возить с собой еще и камеру. Но теперь похоже, что Xiaomi прислушалась к своим клиентам и снова включила веб-камеру в свой новый ноутбук.