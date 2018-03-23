Xiaomi тизерит систему распознавания лица в Mi Mix 2S

2018-03-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 2S; [75]
Компания Xiaomi опубликовала тизер-видео, посвященное готовящемуся к выходу флагману Xiaomi Mi Mix 2S. Ролик явно намекает на продвинутую систему распознавания лица, которая справляется с разным освещением, тенями и ракурсами. Помимо Face Unlock, смартфон должен получить 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), топовый процессор Snapdragon 845, двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 2S запланирован на 27 марта.


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