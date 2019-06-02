Xiaomi троллит OnePlus 7 и Роберта Дауни-младшего в рекламе Redmi K20

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Xiaomi Redmi K20; [191]
Компания Xiaomi, выпустив новый флагман своего суббренда Redmi K20, не упустила возможности подколоть одного из своих главных конкурентов — OnePlus.

На улицах Индии появилась реклама Redmi K20, причем бигборды установили прямо возле щитов с изображением смартфона OnePlus 7 и актера Роберта Дауни-младшего (Железный человек), который недавно стал амбассадором OnePlus.

На борде написано: «Starkly superior to the latest one!» («Значительно превосходит последний One»). Таким образом Xiaomi намекает на превосходство Redmi K20 над OnePlus 7.

Кроме того, здесь использовали игру слов: Starkly — Stark (Тони Старк, тот самый Железный человек, один из членов команды Мстителей из вселенной Marvel).


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