Xiaomi троллит OnePlus 7 и Роберта Дауни-младшего в рекламе Redmi K20

Компания Xiaomi, выпустив новый флагман своего суббренда Redmi K20, не упустила возможности подколоть одного из своих главных конкурентов — OnePlus.

На улицах Индии появилась реклама Redmi K20, причем бигборды установили прямо возле щитов с изображением смартфона OnePlus 7 и актера Роберта Дауни-младшего (Железный человек), который недавно стал амбассадором OnePlus. На борде написано: «Starkly superior to the latest one!» («Значительно превосходит последний One»). Таким образом Xiaomi намекает на превосходство Redmi K20 над OnePlus 7.

Кроме того, здесь использовали игру слов: Starkly — Stark (Тони Старк, тот самый Железный человек, один из членов команды Мстителей из вселенной Marvel).