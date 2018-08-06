Компания Xiaomi в России представила новый флагманский смартфон Mi 8. Гаджет оснащен 6,21-дюймовым экраном с разрешением 2248 на 1080 пикселей. За производительность устройства отвечает чипсете Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Основная камера располагает двумя оптическими блоками по 12 МП, камера для селфи и видеозвонков оснащена сенсором на 20 МП. Емкость аккумулятора равна 3400 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 154,9 * 74,8 * 7,6 мм. Российские продажи новинки ожидаются с 8 августа по цене 29 990 рублей.