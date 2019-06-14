Xiaomi в обновлении MIUI 10.3.8.0 для Redmi K20 Pro добавила функцию Face Unlock

Компания Xiaomi на прошлой неделе анонсировала флагманскую линейку смартфонов Redmi K20. Сейчас появилась информация, что Pro-версия устройства получила первое обновление.

Разработчики выпустили стабильную прошивку под номером MIUI 10.3.8.0. В ней добавили функцию разблокировки смартфона по лицу, которая работает через выезжающую фронтальную камеру. Следует помнить, что этот способ менее безопасный, чем PIN-код, пароль, графический ключ или сканер отпечатков пальцев.

В новой версии ПО также появилось отображение сетей Wi-Fi по мощности сигнала и возможность настраивать внешний вид часов на экране блокировки. Прошивка весит 392 МБ и её уже получают пользователи смартфона в Китае. Глобальная версия устройства (Xiaomi Mi 9T Pro), скорее всего, выйдет уже с этими нововведениями. Напомним, смартфон должны представить 12 июля.