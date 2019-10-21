Xiaomi вышла на рынок мониторов

Xiaomi известен нам как производитель смартфонов, но в с этого момента компания официально вышла на рынок мониторов. В Китае было представлено две новые модели.

34-дюймовая версия будет частью линейки Xiaomi Mi Surface Display. Соотношение сторон 21: 9 с разрешением 3440 × 1440 (WQHD) и кривизной 1500R. Монитор имеет поддержку AMD FreeSync, частота обновления экрана равна 144 Гц с временем отклика 4 мс. Модель имеет функцию регулировки высоты и позволяет поворачивать дисплей.

Вторая модель широкоформатный 23,8 дюймовый монитор с соотношением сторон 16: 9 с разрешением Full HD. Оба дисплея будут доступны в Китае с 21 октября.