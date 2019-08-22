Xiaomi выпускает Mi 9T Pro

Xiaomi добавляет топ-модель к своей флагманской линейке Mi 9. Новый смартфон, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей емкостью 4000 мАч и всплывающей камерой, имеет стартовую цену в 429 евро, в то время как дополнительно в модном дизайне Xiaomi предлагается 8-слойная графитовая система охлаждения.

Характеристики

Как уже упоминалось, Mi 9T Pro использует Qualcomm Snapdragon 855, который состоит из восьмиядерного процессора с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц и нового Qualcomm Adreno 640 GPU. Turbo 2.0 должна оптимизировать сенсорный отклик, экран, качество звука, сетевые и внутриигровые сообщения Mi 9T Pro, благодаря чему время отклика должно быть значительно сокращено. Устройство также поддерживает быструю зарядку 27 Вт, что означает, что батарея должна быть заряжена до 58% за 30 минут и полностью заряжена за 73 минуты.

Благодаря 20-мегапиксельной камере для селфи, телефон может иметь дизайн без рамки с 6,39-дюймовым амоледовым экраном FHD + и соотношением экрана к телу 91,9%. Дисплей Sunlight 2.0 должен обеспечивать четкое отображение экрана при ярком освещении, а технология отпечатков пальцев седьмого поколения обеспечивает более крупный сенсор на экране. Кроме того, Pro оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, многофункциональным NFC и двухчастотным GPS.

Цена

Установка камеры tripel включает в себя основную камеру AI 48mp, сверхширокую портретную камеру 13mp и телеобъектив 8mp, в то время как качество видео должно быть более чем удовлетворительным благодаря обновленному программному обеспечению UHD 4K, которое должно быть способно захватывать моменты со скоростью 60 кадров в секунду.Версия 6 + 64 ГБ доступна по предварительному заказу от Belsimpel за 399 евро, а версия 6 + 128 ГБ должна стоить 429 евро. После 2 сентября эти цены изменятся до 429 и 449 евро.