Xiaomi выпускает умные детские часы Mi Rabbit 6C

Xiaomi представила новые умные часы, предназначенные для детей в Китае. Устройство называется Mi Rabbit Children’s Learning Watch 6C. Часы отличаются от выпущенной ранее модели 5C поддержкой китайских социальных сетей WeChat и QQ. Также поддерживаются мобильные платежи через WeChat и Alipay с возможностью установки дневного лимита покупок.

Детские обучающие часы Mi Rabbit 6C позволяют следить за физической активностью ребенка, а родители могут следить за графиком и, конечно же, за движениями ребенка.

Устройство оснащено 1,4-дюймовым IPS-экраном, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флэш-памяти. Встроенная веб-камера с 2-мп сенсором позволяет совершать видеозвонки. Есть защита от воды и фирменный голосовой помощник XiaoAI, а аккумулятор емкостью 950 мАч позволяет заряжать часы каждые пять дней.

Цена новинки составляет 470 юаней (70 долларов).