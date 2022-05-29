Xiaomi выпускает умные детские часы Mi Rabbit 6C

Детские обучающие часы Mi Rabbit 6C позволяют следить за физической активностью ребенка, а родители могут следить за графиком и, конечно же, за движениями ребенка.
Устройство оснащено 1,4-дюймовым IPS-экраном, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флэш-памяти. Встроенная веб-камера с 2-мп сенсором позволяет совершать видеозвонки. Есть защита от воды и фирменный голосовой помощник XiaoAI, а аккумулятор емкостью 950 мАч позволяет заряжать часы каждые пять дней.
Цена новинки составляет 470 юаней (70 долларов).