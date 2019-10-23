Xiaomi выпустила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор с частотой обновления 144 Гц

Xiaomi предлагает игровые мониторы с Mi Surface Display, 34-дюймовым изогнутым экраном с соотношением сторон 21: 9 и разрешением 3440 x 1440 пикселей.

Другие функции включают частоту обновления 144 Гц и поддержку AMD FreeSync, что обеспечивает плавную и беспроблемную работу. Кроме того, он имеет время отклика 4 мс и покрывает 121% цветового пространства sRGB. Панель выполнена на базе VA-матрицы от Samsung, а радиус кривизны экрана составляет 1500 мм.

Монитор получил тонкие лицевые панели 2 мм с трех сторон. Снизу подставка, которая поддерживает регулировку высоты и наклона. Mi Surface Display 34 доступен за $ 350.