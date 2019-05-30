Xiaomi выпустила Android Q Beta для флагмана Redmi K20 Pro

Суббренд Xiaomi Redmi вчера анонсировал флагманскую линейку смартфонов Redmi K20, а сегодня появилась информация, что Pro-версия устройства получила бета-версию Android Q.

Подробности появились на официальном сайте производителя. Протестировать прошивку могут пока лишь китайские пользователи. Это логично, ведь смартфон доступен сейчас только в Китае. В бета-версии присутствуют все основные особенности новой операционной системы, включая обновлённый интерфейс, тёмный режим и т.д.

Естественно без ошибок не обошлось. Разработчики отмечают, что не работает под экранный сканер отпечатков пальцев, поиск Bluetooth-устройств, а также есть проблемы с уведомлениями и настройками.