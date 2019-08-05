Xiaomi выпустила Mi Bunny Watch 3C для детей

Компания Xiaomi достаточно давно славится довольно интересными и не совсем обычными устройствами, которые, тем не менее, пользуются спросом у пользователей. К примеру, в продажу поступили новые детские часы Mi Bunny Watch 3C, которые даже оборудованы неплохим голосовым помощником и могут обеспечить вашего ребенка продвинутым устройством в течение целого дня. Есть даже защита от влаги и пыли, чтобы можно было не переживать о том, что же там случится с часами, пока ваше чадо играется в песочнице или что-то в таком духе. Стоимость пока что не названа, да и нужно будет немного подождать, пока устройство появится на территории нашей страны. Но, в целом, это очень крутой продукт для повседневного использования — можно брать и заказывать.