Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка

Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была выпущена версия Redmi AirDots 3 Pro для Китая. В целом, это одно и тоже. Наушники имеют всестороннюю защиту от брызг и пота. В комплекте есть три силиконовых ушных вкладыша трех размеров.

Новые наушники доступны в белом и черном варианте. Зарядный чехол наушников выполнен из пластика, служит как для транспортировки, так и для зарядки. Производитель заявляет, что автономность наушников достигает 28 часов с зарядным чехлом и включенным ANC и до 6 часов с полного заряда. Благодаря быстрой зарядке наушники могут заряжаться всего за 10 минут и обеспечивают еще 3 часа прослушивания музыки. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Технология активного шумоподавления способна снизить уровень окружающего шума до 35 дБ, например шум транспорта, разговоров вокруг пользователя и других. Наушники можно подключить сразу к двум устройствам. Стабильное беспроводное подключение осуществляется с помощью Bluetooth 5.2. Коснитесь задней части наушников для управления, включая переключение режимов, паузу и воспроизведение музыки и т. д. Качественный звук обеспечивает композитная катушка с вибрирующей диафрагмой 9 мм.

TWS наушники Redmi Buds 3 Pro оценены в 59 евро.