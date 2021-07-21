Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка

Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была выпущена версия Redmi AirDots 3 Pro для Китая. В целом, это одно и тоже. Наушники имеют всестороннюю защиту от брызг и пота. В комплекте есть три силиконовых ушных вкладыша трех размеров.

Новые наушники доступны в белом и черном варианте. Зарядный чехол наушников выполнен из пластика, служит как для транспортировки, так и для зарядки. Производитель заявляет, что автономность наушников достигает 28 часов с зарядным чехлом и включенным ANC и до 6 часов с полного заряда. Благодаря быстрой зарядке наушники могут заряжаться всего за 10 минут и обеспечивают еще 3 часа прослушивания музыки. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Технология активного шумоподавления способна снизить уровень окружающего шума до 35 дБ, например шум транспорта, разговоров вокруг пользователя и других. Наушники можно подключить сразу к двум устройствам. Стабильное беспроводное подключение осуществляется с помощью Bluetooth 5.2. Коснитесь задней части наушников для управления, включая переключение режимов, паузу и воспроизведение музыки и т. д. Качественный звук обеспечивает композитная катушка с вибрирующей диафрагмой 9 мм.

TWS наушники Redmi Buds 3 Pro оценены в 59 евро.
Комментарии и отзывы Redmi Buds 3 Pro
Cougar выпустила игровую гарнитуру Immer...
Cougar объявила о выпуске игровой гарнитуры Immersa Essential. Наушники отличаются легкой конструкцией, в...
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушник...
Не так давно в рамках игрового бренда XPG была представлена обновленная игровая гарнитура PRECOG. Новинко...
Creative Chat - гарнитура для онлайн-зво...
Creative Chat представляет собой накладную гарнитуру с разъемом 3,5 мм, конденсаторным микрофоном с функц...
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные бесп...
Что может быть лучше беспроводных наушников по уровню удобства? Только беспроводные наушники с активным ш...
Lypertek анонсировала беспроводные наушн...
Lypertek анонсировала беспроводные наушники PurePlay Z3 2.0. Наушники оснащены чипсетом Qualcomm QCC3040 ...
Представлены беспроводные TWS наушники L...
Компания LG, как мы знаем, ушла из бизнеса смартфонов, но продолжает выпускать мобильные аксессуары. LG п...
Bowers & Wilkins выпускает беспроводные ...
Bowers & Wilkins объявила о выпуске новых беспроводных наушников. Bowers & Wilkins P15 и Bowers & Wilkins...
Обзор Edifier X6. Недорогие наушники с п...
Не так давно компания Edifier расширила модельный ряд беспроводных наушников сразу несколькими моделями. ...
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Обзор Edifier X6. Недорогие наушники с поддержкой aptXОбзор Edifier X6. Недорогие наушники с поддержкой aptX
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor