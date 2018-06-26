Xiaomi выпустила чехол

Пока производители мобильных телефонов стараются делать уникальные устройства и вкладывают деньги в разнообразные технологии будущего, компания Xiaomi делает чехлы. Водонепроницаемые чехлы для смартфонов. Да, вы все правильно прочитали — китайский гигант представил универсальные чехлы для мобильных телефонов с защитой от влаги. И это не какая-то хитрая система затычек и пластика, а простая плотная пленка, внутрь которой вы вкладываете свое устройство и вешаете потом себе на шею. Все, внутри смартфон герметично запакован и вы можете спокойно играть в игры под дождем, снимать фото или видео, даже плавать в бассейне. Немного не тот уровень технологий, что мы ожидали от компании такого уровня, но спасибо и на этом. Достаточно неплохой вариант получился, да и достаточно доступный, чего уж там греха таить.