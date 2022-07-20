Xiaomi выпустила игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition

Игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition стал доступен для предварительного заказа. Об этом сообщила компания Xiaomi.

Redmi G 2021 Ryzen Edition оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер и 16 потоков), видеокартой RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Ноутбук призван обеспечить высокую игровую производительность в современных играх.

Игровой ноутбук оснащен 16,1-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц. Модель имеет систему охлаждения Hurricane Cooling 3.0 с двумя большими вентиляторами, пятью медными тепловыми трубками и четырьмя вентиляционными отверстиями для максимального охлаждения ноутбука во время длительных игровых сессий.

Стоимость Redmi G 2021 Ryzen Edition не раскрыта.