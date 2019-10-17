Xiaomi выпустила первый монитор

Компания Xiaomi, которую мы все так любим и знаем, в последнее время выпустила просто тьму интересных гаджетов, среди которых есть даже безрукавки с утеплением. Но есть и те продукты, которые действительно заслуживают внимания пользователей. Например, очень круто выглядит новый монитор Xiaomi с диагональю 35 дюйма. Тут вам и изогнутая матрица, и привлекательная цветопередача, и классный корпус, и даже низкая цена. Конечно, пока что тестов на просторах интернета нет и говорить о реальных возможностях монитора рано. Но, если вы очень хотите себе именно большой монитор, который будет стоять на столе и радовать глаз, то самое время посмотреть в сторону данной новинки. За свои деньги это лучшее решение и найти нечто более крутое не получится.