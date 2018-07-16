Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Quartz Watch. Аппарат получил циферблат, который демонстрирует количество пройденных шагов, а также способен работать будильником, таймером и оповещать владельца о звонках и сообщениях. Часы смогут выдержать погружение на глубину до 30 м. Реализована поддержка Bluetooth 4.0 для подключения к смартфону на базе Android 4.4 или iOS 7.0 и выше. Заряжать новинку не нужно, устройство работает от батарейки CR2430, которой хватит примерно на полгода. Продажи гаджета стартуют с 17 июля по цене 349 юаней (3250 рублей).