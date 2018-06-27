Xiaomi выпустила смартфон Redmi 6 Pro с 5,84-дюймовым дисплеем и 4 Гб ОЗУ

Представлен новый 5,84-дюймовый смартфон среднего уровня Xiaomi Redmi 6 Pro с разрешением 2280 на 1080 точек. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 625, объединяющий восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 и 4 ГБ ОЗУ. В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера со средствами искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора равна 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2. Оценивается новинка в 160 долларов.