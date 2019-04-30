Xiaomi выпустила тизер флагманского смартфона Redmi с выдвижной камерой

На днях один из директоров Xiaomi намекнул на скорый анонс нового смартфона.

Мы предполагали, что им станет Xiaomi Mi A3, но похоже, это не так. Сегодня в социальной сети Weibo компания опубликовала тизер устройства — это флагманский смартфон под брендом Redmi с выезжающей фронтальной камерой. Новинка в рекламном ролике показана вместе с трейлером фильма «Мстители: Финал». Это намёк на специальную версию устройства. Т.к. глава индийского подразделения компании говорил о смартфоне с чипом Snapdragon 730, а глава бренда Redmi об устройстве на базе SoC Snapdragon 855, то можно предположить, что новинка выйдет в двух модификациях. Первую анонсируют уже в ближайшие две недели. Смартфон получит энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч, NFC-чип для бесконтактных платежей Google Pay и двойную или тройную основную камеру с главным 48-мегапиксельным сенсором Sony.