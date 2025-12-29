Xiaomi выпустила умные часы Watch 5

Компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Watch 5, которые получили круглый AMOLED-дисплей, двухпроцессорную архитектуру и, по заявлению производителя, способны проработать до 6 дней без подзарядки. Xiaomi Watch 5 выполнены в корпусе из нержавеющей стали и оснащены круглым AMOLED-экраном диагональю 1,54 дюйма с частотой обновления 60 Гц, разрешением 480х480 пикселей и пиковой яркостью до 1500 нит. Спереди, над дисплеем, и на задней панели используется синтетическое сапфировое стекло. Также стоит отметить, что устройство имеет влагозащиту уровня 5ATM и работает под управлением Xiaomi HyperOS 3. В основе часов лежит двухпроцессорная архитектура, включающая основной процессор Qualcomm Snapdragon W5 в паре с энергоэффективным процессором Hengxuan 2800.

За мониторинг здоровья и физической активности отвечает система датчиков, которая в том числе предоставляет постоянное отслеживание пульса, ЭКГ, измерение уровня SpO2, контроль стресса, анализ сна и поддержку более 150 спортивных режимов. Также доступны полноцветные офлайн-карты и дополнительные функции для бега. Xiaomi Watch 5 оснащены аккумулятором ёмкостью 930 мАч — заявлено, что при обычном использовании часы способны работать до 6 дней, а в энергосберегающем режиме — до 18 дней. Более того, ЭКГ-датчик в устройстве может использоваться и для управления часами посредством жестов. Он распознаёт сигналы мышц руки и позволяет выполнять действия вроде приёма звонков, отклонения будильников и удалённой съёмки фото.
