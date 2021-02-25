Xiaomi выпустила в Китае зарядное устройство Mi GaN Charger Type-C 33W

Зарядное устройство Xiaomi Mi GaN Charger Type-C 33W поступило в продажу в Китае. Он выполнен на основе нитрида галлия.

Mi GaN Charger Type-C 33W продается в белом корпусе и оснащен портом USB Type-C. Зарядное устройство можно использовать для зарядки не только смартфонов Xiaomi (Redmi, Mi, POCO), но и смартфонов других производителей, а также планшетов, игровых консолей и других устройств.

Mi GaN Charger Type-C 33W обеспечивает полный набор функций защиты, такие как защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрева и короткого замыкания.

Xiaomi Mi GaN Charger Type-C 33W доступен по рекомендованной цене 79 юаней (12 долларов).
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