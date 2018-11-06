Xiaomi выпустила в продажу ноутбук за 450 долларов

Компания Xiaomi начала продажи своего самого доступного ноутбука, который оценен в 448 долларов. Новинка оснащается 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, слотом для карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, разъемами USB 2.0, гигабитным Ethernet, двумя USB 3.0, интерфейсом HDMI, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Толщина ноутбука равна 19,9 мм.