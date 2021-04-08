Xiaomi выпустит 3 смартфона на базе процессора Snapdragon 870

Компания Xiaomi планирует выпустить три устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Однако информация об этих устройствах пока неизвестна.

Qualcomm Snapdragon 870 - это 7-нм чипсет, который является разогнанной версией процессора Snapdragon 865 Plus. Процессор оснащен процессором Kryo 585, основное ядро ​​которого работает на частоте 3,2 ГГц, что на 100 мегагерц больше, чем у основного ядра Snapdragon 865 Plus. Adreno 650 - это графический процессор внутри, и он оснащен модемом Snapdragon X55 5G, который обеспечивает поддержку сетей mmWave и сетей ниже 6 ГГц. Он также поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и Quick Charge 4+.
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