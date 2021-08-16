Xiaomi выпустит Black Shark 5 до конца года

Ни для кого не секрет, что почти каждый современный смартфон крупного производителя сливают в сеть задолго до его релиза — есть даже мнение, что сами производители эти слухи и пускают, чтобы подогреть интерес перед официальным анонсом. Именно так, вероятно, произошло и со смартфоном Black Shark 5, который компания Xiaomi обещает выпустить до конца текущего года — говорить о точных сроках пока что рано, но, видимо, производитель готовится к запуску уже этой осенью. Правда, ожидать каких-то невероятных нововведений от смартфона не стоит, так как производитель просто сделал ставку на новый процессор, улучшенную камеру и прочие мелкие вещи, которые привлекают внимание, но не вынудят вас бежать в магазин покупать новый смартфон.

Например, инсайдер заявляет, что внутри смартфона Black Shark 5 будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который на текущий момент является самым производительным процессором на рынке. И это на самом деле достаточно качественный процессор, который отлично справляется с запуском современных видеоигр без тормозов и зависаний. Для геймеров, которые хотят играть в самые тяжелые игр на высоких настройках графики, данный смартфон действительно может пригодиться, но для всех остальных его производительности будет даже с запасом. Стоимость пока что, конечно, никто сообщить не может, как и точных сроков запуска, но это, скорее всего, просто вопрос времени — совсем скоро мы узнаем абсолютно все детали.