Xiaomi выпустит XRING 03, но он будет устаревшим уже на релизе

Преемник XRING 01 должен выйти позже в этом году, и один из топ-менеджеров Xiaomi фактически подтвердил сроки релиза XRING 03. Благодаря продолжающимся инвестициям в разработку, компания смогла создать более мощную версию чипа, однако на фоне того, что Apple, Qualcomm, MediaTek и Samsung продолжают активно наращивать производство всё более совершенных систем на кристалле, Xiaomi может потерять преимущество в отдельных аспектах. Дело в том, что XRING 01 производился по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC N3E, что дало заметный прирост производительности и энергоэффективности и позволило чипу конкурировать с решениями соперников на равных. Однако XRING 03, судя по имеющимся данным, может уже не выглядеть столь же впечатляюще.

По данным ряда источников, Xiaomi не планирует переходить на 2-нм техпроцесс TSMC и, вероятно, останется на более старом 3-нм узле N3P. Это означает, что новинка не сможет напрямую конкурировать с такими решениями, как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Dimensity 9600 или даже Apple A20 и A20 Pro. Точные причины такого решения не раскрываются, но вероятнее всего это связано с крайне высокой стоимостью производства кремниевых пластин. Флагманские чипы уровня Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по оценкам инсайдеров, могут стоить свыше 300 долларов США за единицу при выходе на рынок, и то только при условии крупных объёмов заказов. Для Xiaomi это очень дорого, так как компания делает ставку на доступность своей электроники.
Redmi K100 сильно подорожает …
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о серии смартфонов Redmi K100, которые буду…
Складной смартфон Motorola Razr 70 оценили в 870 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr 70, которая работает на основе 4…
Xiaomi 17T представят уже в мае…
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro были представлены в сентябре прошлого года, и вся линейка T традици…
OPPO Find X9s Pro получит топовый процессор …
В базе данных China Telecom обнаружились подробности о смартфоне OPPO Find X9s Pro, который будет официал…
Опубликованы примеры фото на Vivo X300 Ultra…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал примеры фотографий, сделанных на основную камеру ф…
На Pixel 8 появился полноценный десктопный режим…
Компания Google внедряет новый режим десктопного интерфейса для смартфонов и планшетов Pixel. Функция ста…
Смартфон SamsungGalaxy M17e 5G оценили в 140 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M17e 5G, которая основана на 6-нанометро…
В Google Play появится новая система защиты от мошенников…
Google обновляет процесс установки приложений вне официального магазина Google Play на Android. Теперь он…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor