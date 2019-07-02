Xiaomi выпустит смартфон с 100-ваттной зарядкой в 2021 году

2019-07-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Xiaomi 100 W Super Charge; [106]
Компания Xiaomi ещё весной этого года анонсировала быструю зарядку с мощностью в 100 ватт.

По словам популярного индийского инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), технологию Super Charge Turbo начнут устанавливать в смартфоны только в 2021 году. Скорее всего, дело в том, что реализовать её в устройствах без сильных перегревов пока нереально.

Super Charge Turbo способна зарядить аккумулятор на 4000 мАч всего за 17 минут. Это в два раза быстрее, чем у технологии SuperVOOC от Oppo, которая на данный момент является самой быстрой в мире.

Xiaomi не единственная компания, которая готовит сверхбыструю зарядку. На прошлой неделе свой аналог продемонстрировала Vivo — Super FlashCharge. Технология получила блок питания на 120 Вт, который может зарядить батарею на 4000 мАч ещё быстрее.

Комментарии и отзывы Xiaomi 100 W Super Charge
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